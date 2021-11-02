不少民眾開車時喜歡開啟「駕駛輔助系統」，例如全／半速域自動巡航系統、緊急煞車系統等。不過高速公路局發現，近年多起國道施工車輛遭撞事故，都是因為前車突然換車道、轉向或沒開在路中間等，後方開啟駕駛輔助系統的車輛來不及反應，而追撞施工車。

高公局彙整「駕駛輔助系統」車輛手冊，發現自動巡航系統及緊急煞車系統如遇6種情境仍可能無法正確辨識前方物件，進而造成交通事故，包括：與前車速差過大或前車靜止狀態下；上下坡度大路段、彎道路段，影響雷達偵測角度；前車未行駛於車道正中間；突然切入車道的車輛、前車突然轉向；特殊形式車輛、摩托車，靜止行人，判斷邏輯須符合辨識軟體定義；特殊天候環境如濃霧、雨天、強光等，影響雷達和鏡頭的效能。

高公局呼籲，行車開啟駕駛輔助系統時，駕駛人仍應隨時注意前方車況，必要時應主動介入操控車輛，確保他人與自身用路安全。

另根據高速公路局統計，近期國道施工車輛遭撞事件頻傳，去年國道施工及事故處理緩撞車遭撞的交通事故有80件，今年1至10月底共發生59件，其中移動性施工車輛事故53件約占9成，肇因多為後方車輛「未注意車前狀態」、「疲勞駕駛」或「超速行駛」，籲請民眾行駛國道時，務必注意車前狀態，並且養足精神、勿超速。