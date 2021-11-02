台灣啤酒英熊職業籃球隊今日舉辦開季記者會，由領隊丁彥哲、總經理哈孝遠攜全體球團宣誓將「不留一手」備戰11月27日開打的T1聯盟元年例行賽。台啤英熊以「#不留一手」作為例行賽宣傳口號，盼老啤迷、新球迷皆能與球隊一同全力以赴邁向冠軍目標。此外，台啤英熊宣布與台灣本土運動服飾品牌DA VILLAGE籃球部落(以下稱DV)合作，並搶先亮相全新三款例行賽戰袍，期待全新亮眼的視覺形象能帶來更多球迷關注。

台啤英熊本季主打「#不留一手」宣傳口號，概念來自台灣啤酒籃球隊隊史獲得過六座冠軍金盃，取用「六冠」、「六罐」諧音義，如使用啤酒罐作為單位，通稱為「一手」，並期許今年能全力搶勝並獲得第七座獎盃。台啤英熊總教練楊志豪表示：「台啤英熊相較於其他隊伍，是最有默契、經驗的球隊，每一位球員都相當了解彼此，在場上也有較多的實戰經驗，這是我們最大的優勢。」球團於記者會也全台首播年度形象片，完美展現堅強完整的台啤體系、團結一心的家庭氛圍以及全面升級的球隊形象。球隊啦啦隊「小調啤」也於記者會上正式成軍亮相，也取自「啤」、「皮」諧音，期待能在球場上帶給球迷最有活力的應援氛圍。

台灣啤酒為台灣本土代表品牌之一，台啤英熊期許藉由球隊影響力與台灣本土品牌一同被更多人看見，因此選擇與台灣運動服飾品牌DV進行深度合作。DV創立至今13年，有上萬支的球隊、十萬多位素人籃球員及NBA球星曾經穿著DV製作的球衣，今年更與全台灣29支大專球隊進行合作，扶持基層籃球理念與台啤英熊球團不謀而合。球團於記者會搶先亮相三套例行賽球衣，包含「不留白」、「金黑啤」、「追夢綠」三款。不留白、金黑啤兩款條紋底採用摩斯密碼的設計元素，密碼解鎖後是隊名Herobears。邊線條設計取自台灣啤酒產品罐身曲線，並加上本隊吉祥物台灣黑熊胸前Ｖ標誌，象徵台啤英熊帶著勝利的祝福迎接每一場比賽。追夢綠款採用台啤英熊綠代表色，配上吉祥物熊的絨毛設計，勝利Ｖ字移回胸前，成為賽場上最有特色的球衣之一！