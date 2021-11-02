因為短漏開發票被國稅局處分停業，財政部公布修正《財政部各地區國稅局辦理營業人停止營業處分作業要點》停止營業期間網路也不能夠營業、交易等功能，否則將處怠金5萬、15萬、25萬不等。

財政部說明，依據《營業稅法》規定，營業人有未依規定使用統一發票、滯納稅款、逃漏稅，或1年內查獲3次有短漏開統一發票情形，各地區國稅局可以視案況予以核定停止營業處分。

不過隨著電子商務發展快速，營業人透過網路銷售貨物或勞務也日趨普及，所以財政部也修正作業要點。

營業人如果同時透過固定營業場所、網際網路或者其他電子方式銷售貨物、勞務，假使國稅局核定停止營業處分，為了避免實體店鋪被國稅局處分停業，而店家又在網路上繼續營業，財政部增訂，營業人被停業期間，應停止一切銷售行為及網路交易功能，不得營業，以防止取巧。

其次，如果營業人停止營業期間繼續有營業行為，國稅局依《行政執行法》處以怠金，假使營業人還未停止營業，併案營業人違章情節輕重訂定怠金裁處金額，第1次5萬元、第2次15萬元、第3次25萬元。

此外，作業要點原規定，營業人逾規定期限30日內未繳營業稅款經核定停止營業處分，經移送強制執行且經執行機關核准分期繳納者，國稅局德暫緩辦理停止營業；考量營業人短漏報銷售額、虛報進項稅額導致欠繳漏稅額，經移送執行案件也應一致性處理原則，所以經執行機關核准分期繳納者，也可以暫緩停止營業。

財政部表示，作業要點即日生效，營業人也應該誠實開立統一發票報繳營業稅，如果有應納稅款應盡速繳清，避免違反營業稅法規定而遭停止營業處分。