美國遊戲開發公司Epic Games宣布其線上遊戲《要塞英雄》（Fortnite）將關閉中國版本，成為北京當局開始加強整肅科技網路產業以來，最新一家退出中國市場的美國企業。

根據官網上最新公布的資訊，這個在全球受到歡迎的生存遊戲將於11月15日起關閉中國版本。自11月1日起，中國版的用戶將無法註冊新帳戶。

Epic Games並未說明《要塞英雄》退出中國的具體原因。該遊戲的中國版本取名為《要塞之夜》（Fortress Night），是Epic Games在2018年與騰訊合作推出的熱門遊戲。騰訊是Epic的大股東，持有該公司4成股份。

Niko Partners資深分析師Daniel Ahmad在推特上表示，這類所謂的「大逃殺遊戲」在中國受到嚴格監管，那裡批准的國內版本內容做了很大的調整。

中國以嚴格管控電子遊戲產業聞名於世。除了內容審查之外，今年早些時候，北京亦祭出嚴格的遊戲時間限制，規定18歲以下的兒童和青少年每周的線上遊戲時間不得超過三個小時。

微軟日前亦宣布，由於經營環境變得更具挑戰，以及法遵要求提高，微軟旗下的社群媒體平台領英（LinkedIn）將關閉中國版本。