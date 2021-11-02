軟性銅箔基板(FCCL)廠新揚科(3144)第3季稅後盈餘為2305萬元，季減39.61%，累計前3季每股盈餘為1.39元；新揚科與日商株式會社有澤製作所進行股份轉換及公司股票終止上櫃原訂於12月10日，為配合實際狀況之需要，調整為110年12月20日。

新揚科母公司日本有澤製作所近10年專注佈局電子上游材料領域，目前約60%業務與軟板相關，另有PCB、航太絕緣包裝材料及半導體材料等；而新揚科因應5G時代來臨，高頻高速材料需求強勁，近兩年投入不少資源開發新產品，有澤製作所原持有新揚科約52.3%股權，看好軟板產業前景，著眼於推動PCB軟板產業結合，整合雙方資源提升競爭力，有澤製作所於去年12月2日宣布以每股價格36元公開收購新揚科發行股權，日前亦與新揚科依企業併購法及其他相關法令規定推動股份轉換，有澤製作所以除息後現金每股38.4元為對價支付新揚科股東，股份轉換案完成時，新揚科將成為有澤製作所100%持股子公司。

為配合實際狀況之需要，新揚科今天公告與日商株式會社有澤製作所協議變更股份轉換基準日，由原暫定110年12月10日調整為110年12月20日。

新揚科第3季合併營收為6.74億元，營業毛利為8404萬元，營業淨利為2093萬元，稅後盈餘為2305萬元，季減39.61%，累計前3季合併營業收入為20.95億元，營業毛利為3.58億元，營業淨利為1.58億元，稅後盈餘為1.39億元，每股盈餘1.39元。