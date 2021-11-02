刑事局偵查第一大隊日前接獲民眾報案，指遭詐騙集團以「猜猜我是誰」老哏詐騙，警方逮獲車手後持續向上溯源追查，破獲一個車手及洗錢集團，逮捕劉姓主嫌等17人到案，並赫見還有教授、博士因缺錢加入車手行列，劉嫌收到贓款後，再以虛擬貨幣泰達幣洗錢。初步清查從今年5月至7月，短短3個月間已有20人被害，損失近千萬元。

警方調查，詐團在報紙刊登求職廣告，誆稱是電子遊藝場業者招募外務人員，開出月薪3萬5000元至4萬5000千元，加班另計、月休8天等條件，吸引受疫情影響的無業長者、身心障礙人士等弱勢族群應徵，其中，甚至有一名60多歲私立大學兼課教授，及一名40多歲具博士學歷等高知識分子，在不知情狀況下淪為車手。

車手集團提領贓款，每筆可獲得2000元酬勞，贓款經4至5層轉手後，交給水房成員購買泰達幣，以製造斷點規避警方查緝。這些虛擬貨幣最後流入劉嫌的虛擬貨幣錢包，洗錢到境外。

專案小組自7月起發動3波查緝行動，陸續查獲車手、收水手、水房幹部共17人到案，查扣到手機42隻、SIM卡500張、貓池(modem pool)2台、電腦等贓證物，發現劉嫌還以公司名義申辦大量電話卡，再運用「貓池」批量接收驗證簡訊註冊蝦皮假帳號，待帳號成功開通後再販賣給大陸廣東地區的詐團。全案訊後，依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦。