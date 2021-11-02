南投縣開發5大產業園區，將帶來大量就業機會，縣議員王彩雲在議會總質詢時，建議縣府興建青年住宅，減輕經濟負擔，吸引年輕人留在家鄉發展；縣長林明溱表示認同，將在4大市鎮尋找適當的公有地規畫興建，而草屯手工藝智慧園區也有預留用地將興建勞工住宅。

林明溱表示，目前南投市青年住宅第1期已經動工，未來還有第2期、第3期的規畫；還有埔里鎮、草屯鎮和竹山鎮，也都計畫要興建青年住宅，其中，竹山鎮將考慮使用竹山警分局遷建後的空地；草屯鎮則是在手工藝智慧園區內，預留土地規畫興建勞工住宅，做為園區內廠商的員工宿舍，或提供勞工朋友購買；埔里鎮則將在藝文中心附近，尋覓合適土地。青年住宅用地方面， 由縣府地政處評估合適的公有土地後，再交由建設處規畫興建。

林明溱指出，縣府積極開發5大產業園區，就是要增加就業機會，增進地方發展，預計未來3到5年內就會陸續開發完成，埔里鎮有微型產業園區和福興溫泉園區，南投市有旺來產業園區，草屯鎮則有手工藝智慧園區，竹山鎮則是竹藝產業園區，有工作機會才能吸引年輕人留在家鄉發展，再加上優惠的青年住宅政策，減輕青年朋友的經濟負擔，相信在雙重的經濟誘因下，必能讓南投縣人口慢慢回流，透過各園區的營運與經濟效益，帶動地方發展。

建設處長李正偉表示，埔里鎮福興溫泉區、微型產業園區土地多數已完成標售，3年內必須進行開發，因此，埔里鎮即將進入大建設時代，將帶動地方產業繁榮。