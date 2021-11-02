民進黨發言人顏若芳近日辭去新聞部主任，黨內有傳聞指出，顏若芳2022年將會回到台北市中山、大同區進選市議員，對此她本人並未否認，但表示會先在基層協助年底的公投。此事也在網路上引發網友熱議，不少網友紛紛聯想到先前她和同黨立委王定宇之間的緋聞後紛紛歪樓

綜合媒體報導，民進黨中央黨部公布最新人事異動，顏若芳已辭職新聞輿情部主任，暫由副主任蘇芳禾代理。而顏若芳對於回鍋競選市議員的傳聞並未否認，不過她也回應，目前會先回基層幫忙拚年底公投。

此事也在PTT上引發網友熱議，許多網友都想到了顏若芳年初遭媒體爆料和王定宇同居的風波，當時2人均否認此事，王定宇更表示2人僅是「房東與房客」關係，後來他也向妻子與岳母、顏若芳等人道歉。有網友呼叫王定宇出來幫顏若芳助選，「王定宇要給8000」、「可以找王定宇幫忙助選」、「王定宇一定要幫顏若芳宣傳喔」、「原來是王定宇的房東啊」、「找王定宇同台呀」。

還有些網友則說，「希望政見有人人可在台北租得房租8千」、「政策是8千房租住豪宅嗎」、「政見：選區房租一律8千含早餐」、「要是她政見有房租8000元的話，我首投就選他」、「政見就是台北房租全面8千一條就夠了」、「實坪1坪房租超過800一律轉型由政府出租應該會沒對手」。