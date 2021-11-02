彰化縣基層員警不滿，近日在臉書靠北警察點名王清海督導勤務太嚴厲，讓基層累翻，酸言酸語引發熱烈討論。（摘自靠北警察／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣基層員警不滿，近日在臉書靠北警察點名王清海督導勤務太嚴厲，讓基層累翻，酸言酸語引發熱烈討論。（摘自靠北警察／謝瓊雲彰化傳真）

基層員警KUSO圖片挖苦彰化縣基層員警為金勤區勤務，每天都要私賴行員，每通語音不能少於90秒。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警察局副局長王清海近日主導縣內「金勤區」專案，親自指導基層與行員互動聯繫技巧，帶頭衝出全國第一的好績效，卻引發基層反彈譏諷，不少資深官警、法界人士紛紛為他抱屈，相信王清海只是性子教急，絕非為升官、警光獎章才做，更強調這項勤務做法、方向都正確，不應平白被抹滅。

法界人士指出，竊盜、詐騙等民生犯罪，是最被民眾所詬病、切身有感的犯罪行為；警銀連線行之有年，卻往往流於形式，每年仍有無數民眾「前仆後繼」痛失成百上千萬存款，後悔莫及、以淚洗面，甚至罹患憂鬱症想不開。「金勤區立意良善、做法也正確，基層員警實在不應該因為遭到檢討而心生不滿，就以惡意的訕笑譏諷，抹滅了這得來不易的成果。。

資深刑警則反批，有人被懲處後力求改善，拿到更多獎勵證明自己，反觀有人被檢討就靠北，與其花那麼多時間精力，發揮嘲諷創意製作惡搞影片，倒不如多把心思花在如何精進自己。

王清海坦言，自己長年待在刑事單位，對付詐欺案件，偵破案件不計其數，認為要對症下藥瓦解詐騙集團，關鍵還是得仰賴行員的敏銳度、是否能密切即時聯繫員警到場，破案速度若未追上詐騙集團的速度，將緩不濟急，才會決定親自跳下來帶著大家做，事實證明整體做法都是正確的。

現年59歲、警大50期畢業的王清海，2018年7月從台南市警局刑警大隊長調陞現職曾任刑事局組長，更是10多年前轟動一時的南迴鐵路搞軌案破案幕後功臣，3線1星的他返回故鄉彰化服務，刑事背景出身的他，特別將失蹤人口列管的陳年舊案、金融詐騙視作重點業務。

在他一手主導下，全面清查陳年舊案，許多失蹤人口被尋回與家人團圓，石沉大海的舊案因此被偵破，還引發全國矚目，連台版藍可兒案也重啟調查；金融詐騙，過去4個月彰化縣成功攔阻金額高達1.9億元，首度超前全年度民眾被騙轉出的金額。

然而，卓越績效的背後卻是基層員警人仰馬翻。有被尋獲的失蹤人口反批警察多事雞婆，根本不想回家，最後只能結案了事；「金勤區、銀勤區」的傳說更讓基層忙著藉統調逃亡，邊逃邊告誡後進學弟千萬不要來。

一名2線3星的資深官警私下指，基層勤務包山包海，除了檢討失蹤人口，過去4個月為了金勤區勤務檢討究責，確實把基層逼得太緊，詐騙攔阻成功率達到82％，其實已經到達天花板，若還要繼續要求提升，實在有點苛求過頭。防堵金融詐騙本就不該全落在警政單位身上，另外2成責任，金管會、銀行團，基層行員與民眾本身，都責無旁貸。