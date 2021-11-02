一名女子小花（化名）在花蓮租屋，某日與王姓男房東一同在住處喝酒，小花醒來後卻發現房東正在親她的胸部，甚至拿生殖器摩擦她，湊巧友人撥電話給她，全案才曝光。花蓮高分院審結，依妨害性自主罪，維持原判，判王男1年10月徒刑。可上訴。

判決書指出，王男將花蓮縣一處住處租借給小花，於2018年11月間兩人於該處飲酒聊天，而王男見小花意識不清，竟基於滿足自身慾望，先以雙手壓制住小花，再親吻其胸部，脫去外褲後用生殖器磨蹭對方生殖器，過程中因小花的手機響起，小花的友人察覺狀態有異後報警，全案才曝光。

小花控訴，她那天喝多了，躺在床上才發現房東躺在旁邊，接著就被對方脫去衣物，還差點要被房東硬上，她猛力的推開對方後，哭著跑上樓找朋友幫忙。

小花的男友人證稱，他當時上夜班都上午11時許才入睡，習慣在凌晨時分撥電話給小花，但案發那日他打了1、2通後，小花接起來哭哭啼啼又掛掉，很像被誰欺負，他便繼續打電話要求小花打開視訊不要掛電話，同時使用另位友人的電話報警處理。

王姓男房東辯稱，他與小花為男女朋友，平時提供女方生活費與食宿，反控事發該日女方先主動碰他手，他以為女方要與他發生關係，且女方自行脫去內褲，後續進行到一半時，女方的手機傳出另外一名男子的聲音，女方也開始大哭，他即停止行為，沒有違反女方的意願。

王姓男房東稱，當時他與小花、小花的友人均在玩手機遊戲「終極狼人殺」，疑心是小花與其友人設局陷害他，說好讓小花聽到關鍵字後就開始大哭，演出一場遭到性侵的戲碼，企圖陷他於不義。

案經上訴，花蓮高分院法官認為，倘若小花真受到王男金援，何要刻意誣陷對方，甚至不是指控遭到性侵得逞，而是指認無將生殖器插入，此外，小花在事後並無向王男提請賠償，實在難以認定女方有誣陷的動機。

法官重新勘驗證據，認定王男僅為逞性慾，無視小花的意願以及拒絕的回應，犯案後又矢口否認犯罪，沒取得小花的原諒，認定原判決並無不當，仍依強制性交未遂罪，判1年10月徒刑，駁回上訴。可再上訴。

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