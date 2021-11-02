台灣預防醫學學會理事長陳宜民(翻攝自國政基金會直播畫面)

想像一下，如果新冠疫情可以用極便宜的口服藥預防兼控制，會是甚麼景象？今年6月以來抗寄生蟲老藥「伊維菌素（Ivermectin）」對抗新冠疫情的療效不斷受到討論，雖然後來指揮中心當作假消息處理，但專家學者表示，逐漸有證據顯示6月時該藥品的爭議主要是因為實驗還不完整，但近日日本已經做了一個600人的大型臨床試驗，且愈來愈多日本醫師建議民眾身邊自備4顆伊維菌素，「因此指揮中心有必要重新評估此藥。」

台灣預防醫學學會理事長陳宜民表示，他和台大癌醫副院長王明鉅、關渡醫院前院長陳昌明都很關注伊維菌素對抗新冠疫情的療效，3人9月下旬時在國政基金會一場座談會也提到此藥。陳宜民引述當時陳昌明說法，陳昌明6月時曾向指揮中心指揮官陳時中談到此藥，那時本土疫情已經導致300多人死亡，但陳時中不採信，因此陳昌明講了很重的話：「如果那時陳時中聽進去，後面不用再枉死500人！」陳昌明並表示，很多台大醫師已經自費去買伊維菌素，現在市面上已經買不到，主要是有心人士搶購一空。

陳宜民強調，雖然今年6月時指揮中心曾經發新聞稿，表示伊維菌素無法治療新冠肺炎，認為這是傳言；甚至有臨床試驗也指出伊維菌素無效，該論文還登在《美國醫學會雜誌（JAMA）》上，但後來被發現該論文的贊助商是醫療公司。「疫苗廠都不希望伊維菌素有效，因為如果伊維菌素有效，大家吃1顆2元的藥就可以預防，那何必打疫苗、買藥物？」

但陳宜民說，伊維菌素的相關資料是動態性地不斷增加，轉捩點是2、3個月前日本Tokyo Medical Association（東京都醫師會）做了一個600人臨床試驗，得到很好的結果，之後便建議日本民眾每人隨身自備4顆伊維菌素。

陳宜民表示，如果5、6月時指揮中心說這是假新聞，他可以接受，因為那時很多證據還沒有顯露出來；但10下旬時指揮中心重申同樣論點，且仍不把伊維菌素納入染疫輕重症用藥，陳宜民直言「這就有點言過其實」，指揮中心是否該重新檢視一些新的證據？另外是否經過透明、公開的討論，才否認該藥療效？如果曾討論過，是否能提供會議紀錄？如果指揮中心認為這個議題已經過去了，把它當假消息來處理，那就是他們的知識沒有與時俱進。