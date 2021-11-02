新光三越高雄左營店周年慶11月11日將起跑至12月5日，除持5000元振興五倍券可獲1000元高雄券外，也破天荒首次攜手新光三越台南西門店，共同推出眾多化妝品秒殺爆款組合，另線上、線下活動齊發，號稱史上最優惠。

新光三越左營店周年慶11／11登場。（柯宗緯攝）

左營店指出，持紙本振興五倍券當日消費滿5000元，即可兌換高雄獨家加碼的高雄券1000元！現賺超高回饋之外，更推出百項夯品持振興五倍券獨享加碼優惠活動，搭配館內滿仟送佰、卡友禮等超多回饋。

新光三越左營店周年慶11／11登場。（柯宗緯攝）

這次也首度由高雄左營店攜手南霸天百貨新光三越台南西門店，共同推出眾多化妝品秒殺爆款組合，除首日限定ESTĒE LAUDER 「真愛無敵超狂必備組—年輕肌密無敵霜」、LANCÔME首日限定「超極光晶露搶購組合」外，也包括年度熱銷明星商品，如SK-II、資生堂國際櫃、KIEHL’S、DIOR等，眾多超值組合。

此外，新光三越APP線上周年慶，百家品牌線上同慶，打破空間、時間限制，免排隊，在家就可以血拚！網羅年度超人氣港式點心品牌—點點心，還有米其林雙星聯手添好運、了凡油雞‧燒臘‧飯‧麵，線上就能摘星，輕鬆享用星級王牌美食。