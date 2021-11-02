桃園市八德區永豐路為茄苳地區重要路段因有45度角彎道，道路行駛時易視線不佳發生事故，附近居民都盼能盡早改善用路安全，遭市議員質疑進度過慢。工務局回應，該案僅花1年完成都市計畫用地變更，目前正同步進行用地徵收及工程設計，預計2022年6月動工。

市議員呂淑真表示，八德區目前有大型建設很多，永豐路因彎道達45度，若是車速過快容易導致事故，而市長鄭文燦承諾要進行「永豐路截彎取直道路工程」，到現在進度有夠緩慢，質疑市府究竟什麼時候才要開始動工。

呂淑真另也詢問，鐵路地下化後規畫的永豐站，位於永豐國中至新興高中間，該路段也有某處彎道達45度，居民憂心截彎取直需要拆屋，頻頻向她反映，她向市府詢問該處是否也要截彎取直？

市長鄭文燦說，永豐路截彎取直道路工程是他1年多前的決議，都市計畫用地變更耗時1年已完成。工務局補充，該計畫共需使用32筆土地，多數為公有土地，只有6筆為私有土地，私有土地面積不大，僅約30至40平方公尺。

工務局表示，近期開始向地主舉辦公聽會，目前正在進行土地徵收地上物查估，召開2場公聽會後將進入協議價購，若協議成功將簽訂契約並發價，如若順利將於2022年6月動工，預定2023年竣工。

永豐路未來的規畫為道路長約170公尺、寬約15公尺，配有雙向車道各4.5公尺，兩側設置2公尺寬機慢車道與1公尺寬的路肩。

至於鐵路地下化後規畫的永豐站附近路段是否也要進行截彎取直？市府澄清並沒有相關計畫，可能是當地民眾有所誤會，目前僅有茄苳國小附近的永豐路段要有截彎取直工程，請民眾放心。