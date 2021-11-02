演藝圈任何新戀情的誕生，都沒有「世紀復合」來得精彩，好萊塢今年雖然受到新冠肺炎嚴重影響，但仍擋不住遍地桃花，其中最受矚目的愛侶，當屬班艾佛列克(Ben Affleck)與珍妮佛羅培茲(Jennifer Lopez)莫屬，兩人百轉千迴又重新走在一起，愛得公開穩定，接著不可避免的情況發生了，「雙珍妮佛」強碰，小班夾在中間親眼目睹這一切。

2019年才開心宣布被前職棒名將A-Rod套牢的翹臀珍，今年4月無預警宣告婚約破局，而舊情人班艾佛列克也與小16歲龐德女郎分手恢復單身，正情傷中，於是不到半年兩人就被拍到搭上線，不但一起周遊各地，還帶彼此的孩子一起聚會，當年濃情密意的「班尼佛」世紀復合，讓外界又驚又喜。

復合後的兩人，這兩個月密集在不同地點、場合公開放閃，彼此的孩子們也漸漸玩在一起，相處得很不錯，慢慢有了和樂大家庭的模樣，盛傳小班與翹臀珍如今的感情更勝以往，應該很快就有好消息，而最近適逢萬聖節大節日，理所當然兩家人一起出動討糖或搗蛋，但讓人驚訝的，小班的前妻珍妮佛嘉納也現身，雙珍妮佛彷彿狹路相逢。

媒體拍到小班與現任女友、前妻大合體，但一行人沒有彼此刻意迴避，態度大方不尷尬，據《時人》報導，雙珍妮佛強碰是安排好的，當天小班與嘉納一早就先帶孩子們去海邊玩耍，之後小班離開去找翹臀珍，嘉納跟孩子們稍後也到某處跟他們會合，但三個大人的用意，是陪伴孩子們度過開心的節日，因此不會把彼此的感情事凌駕於此之上，依然保持美好歡樂的氣氛。