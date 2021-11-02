台大癌醫副院長王明鉅曾在臉書討論伊維菌素(翻攝王明鉅臉書)

「伊維菌素」一顆不到新台幣2元，原廠就是美國默克藥廠（Merck）；但默克最近又研發號稱可以降低新冠肺炎50％死亡率或重症住院機率的口服藥物Molnupiravir（莫奈拉韋），後者1盒10顆700美元，1顆將近新台幣2000元。學者指出，由於兩者價格天差地別，且伊維菌素是已經過了專利期的學名藥，意味著其他合格藥廠可以以同樣成份與製程生產，對藥廠而言沒有利潤，因此默克藥廠並不積極研發伊維菌素「老藥新用」的臨床試驗，而是致力於開發新藥。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民表示，伊維菌素當初在非洲是治療寄生蟲，所謂「河盲症」，很多國家都有使用，而這些國家因為已經有保護力，所以死亡率比較低。根據大數據分析，非洲使用伊維菌素的國家，他們後來新冠死亡率比較低，是沒有使用伊維菌素國家死亡率的一半。此外，7月時台大癌醫副院長王明鉅也在臉書表示，他親自寫信給成功控制疫情的印度北方邦一位Surya Kant醫師，了解到他們利用伊維菌素與微封城這兩大利器對抗疫情，讓人口數高達2.4億人的北方邦單日死亡數僅1人。王明鉅並表示，每人每月月初服用1顆伊維菌素，就可以預防新冠肺炎，不願意打疫苗的人可以選擇口服，就解決問題了，其實連國境都可以開了。

陳宜民表示，現在市面上已經不容易買到伊維菌素，聽說日本也是大量採購，雖然可以到印度去買學名藥，但是要有醫師願意開處方箋。為今之道就是看看有沒有做學名藥的藥廠例如榮民製藥廠、神隆製藥、中國化學、東洋甚至國衛院，好好去把伊維菌素做出來，問題就解決了，因為它已經沒有專利權了。但問題是連原料都缺得厲害。