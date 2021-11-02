今年票選活動更首度結合台中購物節，自11月24日起民眾下載並登入台中購物節APP，即可投下神聖的一票，支持自己心目中的伴手禮口袋名單。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

2022第十三屆台中市十大伴手禮票選活動日前截止報名，共202家台中市優良伴手禮業者報名選拔，創歷年新高。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

今年上半年伴手禮業歷經本土疫情爆發、業績寒冬，隨著疫苗涵蓋率提高、疫情漸趨緩台中，市府配合振興五倍券加碼推動台中購物節，經濟熱度「強強滾」，2022第十三屆台中市十大伴手禮票選活動日前截止報名，共202家台中市優良伴手禮業者報名選拔，創歷年新高。

台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，今年票選活動更首度結合台中購物節，自11月24日起民眾下載並登入台中購物節APP，即可投下神聖的一票，支持自己心目中的伴手禮口袋名單，台中市十大伴手禮系列活動將在全市各商圈快閃出沒，歡迎民眾參與並拍照打卡。

黃于珊指出，台中市十大伴手禮活動搭配台中購物節與市府的強力行銷下，業者能獲首獎光環，幾乎是歲末年節檔期業績開紅盤保證，此屆參賽店家皆是伴手禮業「強者」，強強競爭各有特色，今年度票選活動精彩可期。

黃于珊說，工策會協助業者挺過低潮，上半年舉辦多場電商講座，輔導業者數位轉型，與多名網紅Youtuber合作，包含「路路LULU」、「吃吧!Dana ＆Una」與「六一遛阿寬」等，透過開箱影片、直播節目向全台甚至海外觀眾介紹台中優質伴手禮。

台中市十大伴手禮票選活動前十名商品將冠上十大伴手禮榮耀，總評分前五十名商品也會獲得「台中市好禮標章」，工策會協助業者宣傳行銷，為消費者認證兼具食品安全、美味且實用的優良伴手禮。