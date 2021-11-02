有媒體報導「教育部1.5億元標案買到大陸貨」，教育部回應，本案廠商交付元件雖應不妨礙安全及使用需求，但仍明確違約，故依合約對違約項目扣減95％金額進行減價收受，並於10月25日發函承商辦理採行減價收受相關事宜。

教育部於去年9月招標的「教育部台灣學術網路（TANet）暗光纖暨骨幹網路基礎建設優化設備採購案」，最終由亞太電信以1億4999萬9000元得標。不過亞太電信今年2月24日函請完工驗收，被發現違約採用大陸製零組件，教育部4月29日認定違反「原產地不得來自大陸地區」故驗收不合格。

教育部表示，為釐清本案廠商交付元件是否有資安疑慮，邀集行政院資安處、專家學者研商，結論本案所採購元件屬被動式，本身無控制網路連線及運算功能，無明顯之資安風險。

教育部表示，亞太電信採用大陸製思科公司的零件，而思科公司係屬美國廠牌，係美國政府認證之乾淨網路供應商，產品也通過FIPS等資安驗證，受到歐美各國政府及民間企業採用。

教育部說，因無明顯資安風險，另為顧及台灣學術網路正常運作以利師生進行線上學習，因此依政府採購法第72條及採購契約第4條規定，本案廠商交付元件雖應不妨礙安全及使用需求，但仍明確違約，故依合約對違約項目扣減95％金額進行減價收受，並於10月25日發函承商辦理採行減價收受相關事宜。