長期研究猛禽的屏東科技大學鳥類生態研究室，耗時超過10年時間，深入原始林相，收集錄製珍稀猛禽熊鷹叫聲，完成《聽，熊鷹在說話。熊鷹鳴叫行為研究》文章，成功刊登在Global Ecology and Conservatoin期刊，可望為熊鷹揭開神祕面紗。

屏科大博士研究員黃永坤坦言，這是非常基礎研究，一般人總認為，相較畫眉、綠繡眼等小型鳥類能唱出繁複悅耳歌曲，而多數日行性猛禽不善鳴叫，因此牠們的聲音重要性往往被忽略，且過去台灣研究對於習性隱匿且相對沉默的熊鷹更少著墨。

由於熊鷹成鳥蹤跡多出現在中央山脈的原始林相中，且鳥巢幾乎都在人類難以觸及的山林，因此研究從2005年開始，累積蒐集超過10餘年，通常都要步行至7、8小時的深山林內，也曾遇過必須動手修復道路，1天後才能繼續前行，過程相當艱辛。

此次研究共收錄7種台灣熊鷹鳴叫類型，呈現各自聲紋與量化數據，並且嘗試從鳴叫時的背景去探討可能功能；例如幼鳥乞食時，常會發出短頻且急促叫聲，伴隨雙翅張開、身體前傾趴伏行為，另飛行時清嘯而過，可能是成鳥宣示領域行為。

同時也收錄到成鳥與幼鳥間來回簡短鳴叫，像是對話般一來一往，至於熊鷹處於激動狀態時，會發出短暫急促聲音，幾種鳴叫類型及頻度，在不同時間下有不同模式。

黃永坤說，熊鷹是瀕臨絕種保育類野生動物，全台數量目前眾說紛紜，約在400隻到1400隻，從估值差距顯見對於族群仍難以掌握；此次研究雖對有些鳴叫還無法瞭解所表達的意義，但相信後進研究者對於物種瞭解絕對有所助益，可望一步步揭開牠神祕面紗。