新北配合中央振興五倍券加碼推出限量31萬份「新北加倍券」，另還推出「學生加碼抽」活動，凡就讀新北市國小、國中、高中的在學生，活動期間累計登錄發票滿2000元，就能抽200台iPad及150台AirPods及保時捷電動車，新北市經發局今表示，將放寬資格認定，增加新北大專院校在校學生都可參加「學生加碼抽」活動，預計有16萬名新北大專院校生受惠。

經發局長何怡明表示，登錄發票開跑至今，僅僅半個月內發票登錄張數超過55萬張，新北市針對學生族群推出的「學生加碼抽」好康活動，為讓新北市所有在地就學的學生可以參與活動，因此擴大學生參加資格認定。

經發局表示，「登錄發票抽汽車」活動在明年2月15日以前，只要是在新北市單筆消費滿300元的發票，不限定戶籍，也不管是透過現金、中央五倍券、新北加倍券、信用卡或行動支付消費等都可以到「新北振興加倍奉還」官方網站登錄參加抽獎。

這次共推出3波抽獎活動，每波除了有GOGORO、iPhone 13、PlayStation 5、iPad及Switch，超過百萬元百貨禮券、VR體驗券、電影票、住宿券、藍芽卡拉OK音響等好禮外，每波分別再抽出X-TRAIL 2.0L卓越精裝版、NISSAN KICKS 智行旗艦精裝版、Luxgen URX 七人旗艦款精裝版。活動期間累積消費滿2000元，壓軸加碼再抽保時捷電動車，活動詳情請洽「新北振興加倍奉還」網站：https：／／double.ntpc.gov.tw查詢。