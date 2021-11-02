前車駕駛亮槍民眾急報案 警攔查赫見前行政院長王金平

王金平仍有隨扈還爆亮槍 徐國勇現身曝原因：按規定派遣

一名開著賓士的吳姓男駕駛，今天上午九時許開車行經三重三和路四段時，疑似對前方一輛「黑頭車」逼車，黑頭車停下車後，突然開車門，走下一名男子出示警方證件後亮槍警告，嚇得吳姓駕駛以為遇上兄弟急忙報警，三重分局出動線上警網，攔下該輛黑頭車後，竟發現是前立法院長王金平座車，王金平當時就坐在後座，原來是一場誤會，當時警方盤問王金平座車的畫面也曝光。

從警方提供的攔查影片可見，2名員警攔下黑頭車要求熄火盤查，車內駕駛遞出隨扈警官證件後，員警十分驚訝地「欸」聲連連，此時無線電傳來勤務中心確認是否需要支援的呼喚，警員連忙回報勤務中心「不用、不用」。

駕駛告訴員警：「那個女的（誤將吳男認成女性）堵我們的車，下交流道時一直堵我們的車，車上隨扈擔心院長安全，因此出示證件並持槍在車內警戒」。

三重警獲報黑頭車「亮槍」，員警攔查車內隨扈：「自己人」，驚見前立法院長王金平坐後座。

據了解，三重分局今天上午9時40分許獲報，三和路四段台新銀行前疑似因行車糾紛，現場有人亮槍，警方不敢大意，立刻派員前往，員警上前盤查「黑頭車」駕駛及車內男子時，對方亮出識別證表示是「自己人」，這時才確認遭民眾檢舉車內有人亮槍的車輛，是前立法院長王金平的座車，而亮槍的男子則是保六總隊派出的王金平隨扈警衛官。

由於當時王金平是要前往參加公開活動，並未在車上。警衛官聽聞警方來意後，立刻解釋，當時王金平座車是從高速公路三重交流道下匝道，但因車道縮減，一旁有一輛車不斷想切入不成，於是一路尾隨。

該輛車約尾隨王金平座車約一公里距離，警衛官早已發現該輛車行徑異常，當抵達活動會場前，警衛官立刻出示身分亮槍示警。但報案男子卻表示沒見到警衛官亮證件，才誤以為對方是歹徒。

三重分局事後透過附近路口監視器畫面可發現，吳男駕駛一輛黑色休旅車，行駛於王金平座車後方，當時2車行駛同一方向，警衛官以為遭到尾隨，才會基於保護王金平的立場，在亮槍拔出示證件，整起事件是誤會一場。

警方表示，王金平先生安全警衛之派遣，係依據「中央政府機關首長及特定人士安全警衛派遣作業規定」第4點第3款，依當事人之申請，內政部依作業規定審核，責由保安警察第六總隊派遣安全警衛維護其人身安全。

事後，負責派員擔任王金平隨扈的保六總隊聲明澄清，該名隨扈僅在車內取出槍械置於胸腹處「警戒」，當賓士車接近時，將警察服務證貼在擋風玻璃上，並要求座車駕駛開啟警示燈，對方見狀隨即離開，全程並無外傳「下車亮槍」情事。