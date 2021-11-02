歐股周二早市從歷史高點回落。交易員正關注本周美聯準會的政策會議，希望找尋量化寬鬆或升息等政策的發展線索；而鐵礦價的下滑，傷害了礦業股表現。
周二泛歐Stoxx 600指數早盤跌1.12點或0.23%，為477.75點。在美聯準會和英國央行會議之前，主要亞洲股市下跌。市場估主要央行將縮減疫情時期的刺激措施。
鐵礦市場跌和銅價下跌，帶動礦業股下跌2.4%。礦業股權重高的英股領跌0.6%。
歐股周一創下歷史新高。企業財報優異表現，以及對歐洲央行升息的預期帶動銀行股上升，皆推升指數破紀錄。
渣打銀行跌5.7%。儘管該行第三季報出強勁的稅前獲利，並預期壞帳在本季將維持低位，市場仍對渣打前景有疑慮。
博弈公司Flutter娛樂跌6.7%。由於連串不如意的體育賽事營運，以及退出荷蘭市場，該公司下調全年展望。
快餐配送公司HelloFresh漲12.6%。該德國公司上調今年銷售預測，也協助了德股維持在持平。
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