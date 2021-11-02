飯店業者國賓(2704)公告，針對台北國賓飯店危老改建案，已與日本皇宮飯店簽訂基本合意書，預計明年1月正式簽訂品牌授權及客房委託經營管理合約。同時，為活化資產、提升資產使用價值，董事會通過授權董事長洽談高雄國賓飯店的危老改建合作開發案。

台北國賓飯店設有400間客房、28間多功能宴會廳，以及A Cut牛排館、粵菜廳、川菜廳、明園西餐廳、ahmicafe等餐廳，1964年12月開業迄今即將屆滿47年。為提供更舒適的住宿及用餐環境，董事會去年11月初決議提出危老改建案。

台北國賓危老改建案已於5月12日獲北市建管處核准，合計取得40％的最高容積獎勵，住房業務已於7月暫停。為因應改建時的餐飲營運需求，國賓承租富邦人壽遼寧大樓1～2樓共約1727坪空間，預計改建期間將館內多數餐廳遷往該處繼續營運。

國賓董事會今日公告，已與日本東京皇宮飯店（Palace Hotel）簽訂合意書，並與關係人新竹物流完成續約、繼續經營新竹國賓飯店。同時，為活化資產、提升資產使用價值，董事會決議授權董事長依市場行情為準的合理範圍，洽談高雄國賓飯店合作開發事宜。

高雄國賓飯店1978年9月動土、歷時3年後於1981年12月正式開幕，設有443間溫馨舒適的客房，19間多功能宴會廳，以及國賓川菜廳、粵菜廳、iRiver愛河牛排海鮮自助餐廳、Sail Lounge酒吧、陶然亭等餐廳，開業迄今即將屆滿30年。

國賓對此表示，台北國賓改建案已與日本Palace Hotel簽署基本合意書，預計明年1月正式簽訂品牌授權及客房委託經營管理合約。而高雄國賓則因符合危老改建的容積獎勵條件，此次為授權董事長洽談合作開發事宜，目前規畫洽談中、尚無任何定案。