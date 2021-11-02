《櫃買市場》保勝光學申請上興櫃 17:222021/11/02 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 保勝光學(6517)送件申請上興櫃。 保勝光學成立於59年7月，主要產品為鏡片及鏡頭等光學元件，董事長為方幼玲，總經理為葉霖松，目前股本為2.79億元，110年上半年合併營收為1.92億元，稅後虧損為104萬元，每股淨損為0.04元。 《櫃買市場》諾貝兒申請上興櫃 保勝光學2日申請登錄興櫃股票 #勝光 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 #上興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子商務》小金雞綠界拚上櫃 歐買尬樂攻頂 11:252021/11/02 財經 諾貝兒公司2日送件申請登錄興櫃股票 15:122021/11/02 財經 《興櫃股》台灣精銳11月5日上市審議 12:502021/11/02 財經 《櫃買市場》臺慶科開放信用交易 07:442021/11/02 財經 《興櫃股》隱眼新兵好靚 望隼興櫃開飆5成 11:082021/11/02 財經 聯光通股票11／4恢復普通交割買賣 16:292021/11/02 財經 投資失利A客戶錢 玉山銀神鬼理專盜領1.8億遭起訴 12:402021/11/02 社會 搶企業員工旅遊團客 金門縣府跨海赴台宣傳 12:042021/11/02 生活 農產加值 興大攜手農改場設打樣聯盟 04:102021/11/02 地方新聞 《盤後解析》車用、元宇宙高調成箭靶 台股放量收黑 14:322021/11/02 財經 望隼兩岸擴產 月產能三千萬片 04:102021/11/02 證券．權證 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 台灣科技業繁榮是假象 日媒曝現實：多數民眾低薪度日 - 財經 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 震撼！雅虎宣布退出大陸產品與服務 這些功能也關了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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