保勝光學(6517)送件申請上興櫃。

保勝光學成立於59年7月，主要產品為鏡片及鏡頭等光學元件，董事長為方幼玲，總經理為葉霖松，目前股本為2.79億元，110年上半年合併營收為1.92億元，稅後虧損為104萬元，每股淨損為0.04元。

《櫃買市場》諾貝兒申請上興櫃
保勝光學2日申請登錄興櫃股票
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