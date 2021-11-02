國資圖今年「台灣閱讀節」系列活動創新結合「閱讀」與「料理」起跑，並與米其林餐盤推薦的膳馨餐飲集團及百年歷史的華剛茶葉合作，帶民眾品嘗飲食文化的書香味。館長劉仲成2日表示，民眾在後疫情階段出外旅遊可多去品嘗美食佳餚，透過飲食傳遞感情、文化、技藝及歷史脈絡，體驗飲食文化的新閱讀風貌。

國資圖今年「台灣閱讀節」活動與料理結合起跑，至12月4日前將舉辦主題展、講座及親子共讀等系列活動，將帶民眾品嘗飲食文化書香味。（陳淑芬攝）

國立公共資訊圖書館今年台灣閱讀節活動，以「讀家食光，好書適」為主題，結合美食與茶飲等「料理」，2日舉辦活動記者會，膳馨餐飲集團行政主廚鄭乃綱與華剛茶葉執行長杜蒼林與會。

劉仲成表示，民以食為天，每個人心中都有一道米其林料理，不管是知名餐廳、茶飲或難忘的媽媽味，酸甜苦辣指的是生活點滴、更是飲食滋味，餐飲文化美學與閱讀激起火花令人期待。

劉仲成表示，活動因應疫情推出線上集點活動，推廣行動閱讀APP「iLib Reader」，國資圖以國內第一套適用於圖書館服務模式的電子書服務系統及「iLib Guider尋書導引」，提升圖書借閱及閱讀服務。

鄭乃綱指出，集團積極推廣台菜文化，透過料理訴說台灣的故事與文化，此次將連結閱讀，與民眾分享美食的滋味。杜蒼林則說，希望透過台灣的風土人文滋韻推廣餐桌茶文化，外國人用餐配酒，台灣人或東方人也可以茶佐餐，在工商繁忙時代再找回台灣的茶文化。

今年「台灣閱讀節」自10月20日至12月4日推出「書味食代 好好食」主題展；11月13日至12月4日將推出3場「讀家料理」演講，分別由鄭乃綱、杜蒼林及作家劉克襄主講；12月4日當天舉辦「讀家食光好書適」活動，安排市集、文學講座、說故事、親子共讀及特技團體的功夫廚房演出。