台灣民意基金會今公布最新民調，面對中共武力犯台時，只有1成1認為蔡政府準備已經非常充分。此外，台灣人對「中共是否遲早會出兵攻打台灣」的態度，2成6同意中共遲早會打過來，但6成4不以為然。對此，名嘴謝寒冰直言，「如果蔡政府真的有抗中保台的決心，就請恢復全面徵兵制，不然就像外交部長吳釗燮、行政院長蘇貞昌之流，就是耍嘴砲而已」。

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，儘管近期兩岸關係空前緊張，但多數人沒有，感覺若明天中共武力犯台，卻只有不到半數的台灣成年人對國軍防衛能力有信心，甚至只有兩成的人有強烈信心，一旦開戰，很可能構成一個嚴重且難以收拾的問題。

謝寒冰2日上TVBS政論節目新聞大白話，談及台灣民議基金會公布的兩岸民調，他先是表示，對於兩岸當前情勢，他希望大家好好思考一個問題是兩岸當前是不是處於危機關頭，他個人認為，現在兩岸的氛圍的確是處於危機關頭，因為不論如何，兩岸現在的發展，就是越來越往對撞的方向在走。

他還說，因此，台灣一定要有自己的戰備，這是無庸置疑的，可是，現在蔡政府這種搞法，把一萬多個年輕人徵召回營，當14天的兵，還是用抽的，這到底是能增加什麼戰力？謝寒冰強調，如果過去是當2-3年兵的人，每年教召回營2周，這絕對是有用的，但是如果是只受4個月替代役的人，拉回營當2周的兵，是能有什麼作用，只是浪費這些人的時間而已。

最後，謝寒冰建議，如果蔡政府真的有抗中保台的決心，就請恢復全面徵兵制，適役族群除了身體因素之外都來當兵，且男女皆兵，大家對國家都有服兵役義務，讓國外專家知道，台灣人有毅力有決心戰鬥最後一兵一卒，不然就像吳釗燮、蘇貞昌之流，就是耍嘴砲而已。