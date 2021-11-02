疫情趨緩，嘉義林區管理處即日起取消人數降載限制，另為因應下半年疫情趨緩及配合振興觀光計畫，明年4月30日前電子門票買一送一、五倍券現場購買只要150元，旅遊業者也樂觀表示，疫情趨緩加上各項補助、優惠，到年底山區旅遊看旺。

嘉義縣旅館同業公會理事長陳昆茂表示，今下半年疫情趨緩，遊客從持觀望態度到放心出遊，加上政府推出的五倍券、國旅券搭配嘉縣政府推出的千元Q碰券，可折抵住宿和購買伴手禮費用，都有很大的助益

陳昆茂說，預計11月中到元旦連假期間將達到國旅高峰，阿里山區民宿和旅店11月中訂房率約有7成，目前元旦連假也已有不少民眾訂房，屆時可望滿房，再現阿里山旅遊盛況。

嘉義林管處表示，自即日起至111年4月30日前，遊客持實體或數位振興五倍券至阿里山國家森林遊樂區現場購票，除可購買票價150元的優待票入園，並享區內免費停車優惠。若想節省排隊購票時間，遊樂區同時提供電子門票，只要出發前至「森林好好玩」網站購買全票門票即享一送一優惠，入園前出示QR Code，掃碼入園再享區內免費停車，贈送的門票可使用至111年12月31日。