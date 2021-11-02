屏東縣長潘孟安2日赴議會進行施政報告，強調109年度預算執行審定歲入歲出餘絀數11億1838萬餘元，連續7年正成長，讓一度被評為「重度昏迷葉克膜」級的財政狀況成功被翻轉，累計歲入歲出決算賸餘99.51億餘元，展現亮眼成績單。

屏東縣長潘孟安2日赴議會進行施政報告，全程50分鐘均未看稿。（林和生攝）

潘孟安一如往常，50分鐘施政報告全程未看稿，針對數字精準談到，屏東縣短期債務由103年度88.61億元，至107年4月已全部還清歸零；長期債務由190.81億元降至109年度166.8億元，減少24.01億元；債務利息負擔也由103年度3億元降至109年度8929萬餘元，減少70.23％，皆有效紓緩財政困境及壓力。

屏東縣議員蔣月惠不滿提問遭打斷，舉牌抗議議長剝奪議員問政權益。（林和生攝）

除此之外，103年度起，屏東縣連續7年度歲入歲出賸餘，累計歲入歲出決算賸餘99.51億餘元；潘孟安強調，這些錢並非賣房賣地得來，而是透過局處爭取中央競爭型經費省下，因此，政策照樣推行。

從教育科學文化支出由109.9億元增加至155.62億元、成長41.6％，社會福利支出由39.57億元增加至71.61億元，成長80.9％，皆大幅提升縣政建設品質。

潘孟安也談到，今年受到新冠肺炎疫情影響，百工百業受到衝擊，隨著疫情趨緩，屏縣府推出屏東購活動，最大獎為價值超過800萬元輕豪宅，累計目前已有2萬8000筆登錄，消費金額超過4億5000萬元；另未開發票的夜市攤商，縣府也發行8萬8888份屏東券，至今有37萬8000餘人申請。

施政報告結束後，縣議員蔣月惠發言建議，希望針對全縣22萬名身障、低收入戶等弱勢民眾，特別發行消費券，創全台之先，以實際行動照顧弱勢；潘孟安則承諾，所有縣民都會一併照顧，但議員建議會審慎評估。

蔣接續要提問時，議長周典論建議，若對各局處有疑問可以趁業務報告提出，另也有40分鐘總質詢可以運用，但蔣月惠不滿剝奪她問政權益，似乎早有準備，拿起手牌抗議「議長剝奪議員質詢權益」，最後在周典論敲槌下宣布散會。