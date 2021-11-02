去年底嘉義縣政府邀在地國際藝術家王文志，將縣府廣場草坪30年的巨大雨豆樹佈置成「希望之樹」裝置藝術，縣府不少活動都在樹下舉辦，巨大的樹形加上藝術家巧手佈置頗受民眾好評。嘉義縣政府行政處表示，該雨豆樹是縣治遷建時栽種，已有30年歷史，預計今年還會更新裝置，讓洽公民眾耳目一新。

日前縣府振興市集及父親節表揚活動都在這棵樹下進行，大樹成蔭十分切合父親節主題，讓不少民眾好奇這顆樹的身世，縣府行政處長邱美切為大家解惑表示，這棵雨豆樹是縣治遷建時所栽種，至今已30年，樹大成蔭，胸徑94.8公分，樹高22.18公尺，樹冠幅609平方公尺。

藝術家王文志創作的「希望之樹」以竹材及創意燈籠裝飾大樹，白天表現節慶氣氛，夜間鮮艷繽紛又吸睛，王文志表示，嘉義縣18鄉鎮市，有山有海有平原，他融合了山中竹、海水母和歡樂燈元素，營造出幸福極光的美好家園視覺感受，嘉義縣政府行政特區就像是嘉義縣的家園核心，所有的希望和願景，都將由「希望之樹」擴散出去。

邱美切說，去年是因縣治特區諾大的廣場上一眼就能看見該棵雨豆樹，配合年終佈置，找來藝術家做意象連接，讓民眾從168縣道上就能看見「希望之樹」，也有不少人停下來拍照打卡，因去年底的裝置藝術大獲好評，今年將會為樹換新裝，目前正在遴選方案中，預計今年聖誕節前完成點燈。