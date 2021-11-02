「新竹市立馬偕兒童醫院」工程受疫情影響，工程稍有延宕，目前進度4成5。（陳育賢攝）

竹竹苗地區唯一兒童專門醫院「新竹市立馬偕兒童醫院」，預計明年4月完工，但衛生局代理局長楊清媚2日在議會作專案報告時表示，受疫情影響，很多工程都面臨缺工缺料，工程稍有延宕，目前進度4成5，不過，施工單位仍會積極趕工，照既定期程落成。

市府衛生局表示，大新竹地區一直以來缺乏兒童專屬醫療資源，以BOT方式興建的新竹市立馬偕兒童醫院規畫地上10層、地下4層，建築物取得銀級綠建築及智慧建築標章，目前主體結構已完成，正在作外牆與內部裝修，預計於明年4月完工。

衛生局強調，兒童醫院將提供至少400床病床，具備大新竹地區最完整的急、重、難、罕症兒童醫療服務，前期各專門兒童內外科系就有26科，包括心臟內科、胸腔內科、神經內科、遺傳學科、感染科、骨科、牙科等，甚至是產科中醫、兒童中醫，孩子看兒童專科或遇急重罕症，不必再跑外縣市。

再者，兒童醫院有3大特色，包括強化母嬰醫療服務的整合，從孕婦育有胎兒起始到生產，給予母嬰醫療一條龍服務，除設置高危險妊娠中心、基因及生殖醫學中心，孕期間的遺傳基因相關檢測一併照顧，生產後若遇新生兒有急重罕症，也設置嬰病兒特殊醫療照護中心提供醫療服務。

議員鍾淑英、陳慶齡今天在聽完專案報告後提出疑問，包括兒童醫院工程進度落後，明年要如何啟用？若持續施工，附近居民還要再繼續忍耐噪音問題，即使醫院完工，也會有救護車進出醫院，噪音問題仍對附近住戶的生活品質造成影響。另外，市府有無定期作工地安檢？趕工之餘，施工品質有無符合要求？

劉康彥則表示，馬偕兒童醫院是否會設立特別門診？讓新竹地區家中有罕見疾病與特殊需求的孩子不用奔波至外縣市就醫。

林彥甫、廖子齊、蔡惠婷呼籲要設置性別友善廁所、哺乳室以及兒童相關遊戲空間，並納入外送員停車區，健全兒童精神醫療環境。

對此，楊清媚表示，受疫情影響，很多工程確實面臨缺工缺料，工程稍有延宕，目前進度4成5，不過，施工單位仍會積極趕工，照既定期程落成。

目前施工都依照噪音管制計畫執行，包含禁止夜間施工、施工車輛行經社區、住宅禁按喇叭等、採用低噪音施工機具，盡可能降低施工音量。若施工聲音有超出標準，都依照噪音管制法辦理，未來會持續做好音量管控，未來營運後救護車行經學校住宅，也會降低鳴笛音量。

另關於工安管理問題，楊清媚指出，依據投資契約，馬偕醫院方面都固定稽查工地現場，也針對工安匯報，且確保圍欄警示、施工機具等正確擺放，維護工程安全。