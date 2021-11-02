上月30日統一獅對上富邦悍將，觀看重點除了選手精湛的表現，還有年輕漂亮的啦啦隊，有網友在場上發現富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員丹丹身材太有料，忍不住將她跳舞的影片PO上網，意外被轉發到PTT表特版，掀起熱烈討論。

網友昨（1日）在PTT表特版PO文驚呼：「原來新莊丹丹這麼凶」，原來錄下的影片雖然只有79秒，但他用不同倍數觀看，像是正常模式、0.75x、0.5x循環播放，整個午餐時間就這樣過去了。畫面中，丹丹化著美美妝容，留著一頭黑長直髮，身穿黑色斜肩抹胸，露出纖細的柳腰，下身搭配一件激短熱褲，襯托S型身材曲線及雪白肌膚，當她隨著音樂跳應援舞時，豐滿雙峰激烈地上下跳動，加上懂放電的媚惑眼神，不少鄉民都被勾得心癢癢，紛紛留言大讚：「好ㄉㄨㄞ」、「看到手機沒電了」、「彈力十足的舞」、「眼神、身材，極限操作。已收藏」、「下一個峮峮？也要紅到日本了嗎！」、「這影片怎麼一小時還播不完」。由於討論度很高，還成為PTT本日的熱門文章。

20211030 統一獅 UniLions vs 富邦悍將 Fubon Guardians 王正棠應援 - Fubon Angels 丹丹 Evelyn

丹丹今年32歲，從國立台灣藝術大學舞蹈系畢業，2015年開始擔任台灣啤酒籃球隊啦啦隊，2019年改效力Fubon Angels，時常在IG上傳許多火辣照，吸引3.1萬粉絲追蹤。