工業電腦廠融程電（3416）2日公告第3季財報，毛利率34.2％，維持與上半年相當水準，稅後淨利1.12億元，季增16.6％，年增47.4％，創單季新高，EPS達1.55元。累計前三季稅後淨利2.9億元，年增55.8％，每股賺4元，已超越去年全年水準。

融程電表示，受惠第3季客戶需求維持強勁，在車檢、倉儲物流、醫療保健訂單持續挹注，推升營收再創新高。此外，第3季雖持續受到供應鏈吃緊因素干擾，隨著營收規模擴大與生產效率提升，毛利率仍維持與上半年相當的水準。

融程電指出，後續訂單能見度維持良好，對於今年營收較去年成長20％～30％目標深具信心，且致力維持全年毛利率在不低於34％的水準，第4季營運展望樂觀，目前也正積極布局明年首季接單。

展望後市，融程電強固型平板業務將持續聚焦三大快速成長產業，即車檢、倉儲物流、與醫療保健。公司不僅陸續取得多個一線車檢新客戶訂單，先前取得的全球醫療器材大廠平板訂單也將於明年起大量出貨。

另外，公司即將跨入強固型筆電市場，第4季開始小量出貨，積極擴大營運版圖。在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年皆維持穩定成長，力拚營運持續創高。