保護股東權益再進化。金管會2日公布，將修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，最重要是上市櫃公司等跟關係人買賣資產，一般是不動產居多，金額逾公司總資產10％，要先經股東會通過；證期局亦統計，若要召開股東臨時會，包含公告、停止過戶時間，最快46天。

證期局副局長蔡麗玲表示，這是為配合實務運作及強化關係人交易管理，參考國際規範及「2020年亞洲公司治理報告（CG Watch 2020）」等，修正處理準則，條文將預告60天，最快2022年第一季上路。

金管會亦統計，以2020年全年上市櫃公司及興櫃公司公告的關係人交易案，共有1554筆，其中交易金額逾公司總資產10％的約36筆，其中主要是不動產交易局多，分析新規定其實對公開發行公司的影響並不會太大，

金管會這次修正公開發行公司取得或處分資產處理準則共有三大重點，一是強化關係人交易的管理：在參考國際主要證券市場規範後，明定公開發行公司或其非屬國內公開發行公司的子公司，向關係人取得或處分資產，其交易金額達公開發行公司總資產10％以上者，應將相關資料提交股東會通過後，才能進行，以保障股東權益；但公開發行公司與其母公司、子公司，或其子公司彼此間交易，則免提股東會決議。

二為提升外部專家出具意見書的品質：原本只有會計師審計有自律規範，但基於外部專家所屬各同業公會對相關業務辦理定有自律規範，為明確外部專家應遵循程序，明定專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商出具估價報告或意見書，除應依現行規定，承接及執行案件時應辦理相關作業事項外，並應遵循其所屬各同業公會的自律規範辦理。

三放寬資訊揭露規定：考量國外公債商品性質單純，且債信通常較國外普通公司債為佳，另指數投資證券（ETN）與指數股票型基金（ETF）的商品性質類似，爰放寬以投資為專業者在初級市場認購國外公債、申購或賣回指數投資證券得豁免公告。