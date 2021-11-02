南投縣政府推廣誠信品德教育，聘請《奇妙的黑手印》作者張靖欣，改編為戲劇版本，由廉政志工擔綱演出，以縣衙官員偷拿官印製作假證明，及巡按大人運用「山神妙計」揪出貪官等情節，寓教於樂，讓學童建立正確價值觀。

因應新冠肺炎疫情，縣府將《奇妙的黑手印》戲劇表演錄製成影片，已在YouTube影音平台上架（影片連結：https：／／youtu.be／TxR3Zn3EHW4），讓學童藉由線上閱覽，建立廉潔誠信觀念。

縣府政風處表示，《奇妙的黑手印》原定進入校園巡演，因疫情關係改為錄製影片，日前透過視訊軟體，讓延和國中、草屯國中及竹山國小等3所學校學生同步觀賞影片，並進行雙向交流，藉由故事情節，引導學生反思誠信的重要，養成正確的法治觀念，培養廉潔誠信的品格。

縣長林明溱表示，政府施政首重廉潔誠信，才能獲得民眾信任，商家服務也是首重誠、信二字，才能累積商譽，讓每個客人都成為回頭客，道理都一樣，希望透過戲劇演出，讓廉潔觀念在校園扎根。

《奇妙的黑手印》劇情講述定安縣衙事務官「毛大」偷拿縣太爺官印，製作假的「好店證明」，並以1張100兩的代價賣給黑心商人，使得居民在這些店裡買到的商品，不是有瑕疵，就是品質很差。

巡按大人為揪出偷蓋官印的人，在臉盆裡加入墨汁，並請所有官員用臉盆裡的水洗手，再祈求山神指引，在私發證明的人的背上留下記號，毛大為了不讓山神留下記號，用手遮住自己的背，反讓墨汁沾到背上，留下黑手印，因而被識破賺取黑心錢的貪汙行徑。