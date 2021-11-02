疫情衝擊百業，不少店家撐不下去收攤，北市就業服務處在逆勢中，積極拓展就業市場，於2至5日力邀9家企業加入現場徵才活動，共釋出298個工作機會，其中最高月薪的職缺達8萬3000元。北市勞動局長陳信瑜表示，歡迎準備求職讀社會新鮮人、二度就業或轉職需求的民眾參加。

陳信瑜表示，由於五倍券也正在推動，此次釋出的工作機會中，餐飲服務業仍占半數以上，月薪3萬元為起薪的工作機會、計有68個，薪資達4萬以上者也有10個，其中「樂多多世界股份公司」釋出月薪高達8萬3000元的儲備店經理10名，且只要專科以上學歷，工作經驗5年，如再有中西餐米其林經驗，更有機會挑戰高薪。

陳信瑜指出，「王座國際餐飲」則釋出副店長職缺，只要高中以上學歷，經驗不拘，月薪有3萬8000元；此次儲備幹部的工作機會也有55個，除「樂多多」要求3年的相關餐飲工作經驗，高薪可達5萬5000元外，鬍鬚張、摩斯漢堡及全家便利商店，學歷鎖定專科以上，經驗不拘，新鮮人也可挑戰。

就服處表示，參與的廠商還有北市私立愛關懷居家長照機構、大潤發內湖分公司、全聯實業、佳優科妍，此次參與的9家企業都無勞資爭議及無薪假狀況；此次徵才活動時間地點為，2日在內湖就服站、4日在信義及艋舺就業服務站、5日在景美、信義及西門就服站，活動時間皆為下午2至4時，歡迎有興趣民眾踴躍報名參與。

陳信瑜補充說明，北市已於10月22日推出「青年職涯儲值護照」方案，針對初次尋職未就業4個月以上的18歲至29歲青年，提供尋職津貼。