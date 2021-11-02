由於特斯拉近一個月股價上漲超過5成，創辦人馬斯克（Elon Musk）身價跟著水漲船高，數據顯示，目前馬斯克身價達到3350億美元（約新台幣9.3兆）是「股神」巴菲特（Warren Buffett）的3倍，更超過祖國南非的一年國內生產毛額（GDP）的3019億美元（約新台幣8.4兆）堪稱富可敵國。

Business Insider報導，根據美國財經媒體億萬富翁指數，馬斯克的身價在周一上漲了240億美元（約新台幣6720億）後達到3350億美元，遙遙領先第二名貝佐斯（Jeff Bezos）的1930億美元（約新台幣5.4兆），同時也是巴菲特的3倍。

報導指出，儘管3月和5月特斯拉股價下跌，但近期特斯拉止跌反彈，短短一個月飆漲超過54%，今年以來，特斯拉股價也上漲超過65%。

上周美國最大租車集團赫茲（Hertz）向特斯拉訂購10萬輛電動車，刺激特斯拉股價單日上漲13%，馬斯克的身價也暴漲360億美元（約新台幣1兆）寫下該數據開始實施以來，單日最大漲幅。

此外，馬斯克身價高達3350億美元也超過祖國南非一年的GDP數字，2020年南非的GDP為3019億美元。馬斯克的母親是加拿大人，父親則是南非人，從小在南非普勒托利亞長大，目前擁有美國、南非與加拿大三國的國籍。