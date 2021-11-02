民進黨前主席施明德今在臉書表示，轉型正義，不該拿來做黨同伐異的鬥爭工具。它是為促進國家和解、團結而設。和解團結就是國家最強而有力的國防武器。

施明德還疾呼，我知道，我是什麼人？一個永遠正綠的「故主席」，風雨故人來的「故」，不是船過水無痕的「前」主席，對蔡英文總統的呼聲：「請讓我看我的完整檔案。」「那是我真正的人生，請還給我，我的人生」。

他還對蔡總統說，國民黨政府囚禁了他25年半，您的政府不應該囚禁「我的人生」終身吧？

他說，那是世上少有的奮鬥者的血淚遺跡，它會讓台灣人民認識台灣是如何從外來統治者的壓迫下走到自由、民主、人權的軌跡。「那，不是羞恥的記憶，是國族之泣聲，是轉型正義之光」。揭露它，是總統職責的義務。

他認為，領導一個團結的國家，是一個優質總統的必要條件。領導一個分裂、對立、破碎的國家，就是一個絕對失敗的國家元首。「他一定喜歡弄臣環繞」。

他對蔡總統說，「總統，您是幸運的勝利者，在價格市場上的最大獲利者。我相信，您也想在價值的天平上穫得微微份量。請您珍愛總統職權的貞操，每一個環節。不要像那個一生追求價格的偉大勝利者，迄今您仍不敢特赦他。這，也是您珍惜總統貞操的堅持」。

他指出，其實，「總統」這個職位並不能彰顯什麼，像韓國總統幾乎每一位都坐牢了。總統這個職位，最後會在歷史上留下的是它的價值，而不是它的價格，它的選票多寡。那就是總統的貞操，捍衛公義的貞操。歷史一定會檢驗的。