美國知名航太智庫近期警告，美軍F-35匿蹤戰機的Block 4升級若延遲至2029年，將對整體計畫造成嚴重影響，呼籲美軍進一步增加投資；《歐亞時報》（The EurAsian Times）1日更指出，這可能讓中國大陸殲20、FC-31等匿蹤戰機迎頭趕上，在戰力上反超F-35。

根據「美國國會稽核處」（GAO）先前發布的報告，美軍於2027年完成Block 4升級的計畫「無法實現」，可能推遲至2029年，且計畫成本正不斷增加；這不是該計畫第一次遭遇延宕，美國國防部2018年設定的Block 4目標其實是2024年。

《國家利益》（The National Interest）雜誌表示，「密契爾航太研究所」（Mitchell Institute for Aerospace Studies）警告，Block 4升級計畫對F-35機隊至關重要，強調在與中國大陸所有形式的對抗中，F-35都須升級至Block 4才能有效發揮作用；且由於Block 4升級計畫延宕，導致美國空軍決定放緩F-35採購，並希望購買更多F-15EX填補空缺，讓該智庫痛批這根本是開倒車的行為。

F-35的Block 4升級包括換裝高解析度顯示器、處理速度更快的任務電腦、更先進的光電（EO）感測器、增強現有AN/APG-81雷達功率、提升電戰能力，以及整合GBU-53/B小直徑炸彈II型（SDB II）、聯合打擊飛彈（JSM）等至少7種新武器。

《歐亞時報》則進一步指出，反觀中國大陸，近期先正式在第13屆珠海航展上展示換裝自製WS-10發動機的殲20戰機，稍後又陸續流出雙座型殲20、艦載版FC-31等最新改良的消息，動作不斷；該報警告，美軍若不加緊實施Block 4升級計畫，F-35恐將遭陸製戰機「超車」。