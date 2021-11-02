Disney+原創《波巴費特之書》全新預告上線! 原創影集12月29日登場

即將於12日進軍台灣的串流平台Disney＋，除了本月將上架的《鷹眼》、《汪達與幻視》《洛基》等漫威電影延伸影集讓粉絲磨拳擦掌，自2019年《STAR WARS：天行者的崛起》後的《星際大戰》空窗期，也有《曼達洛人》、《星際大戰：視界》等一系列衍伸影集讓影迷解渴，12月底播出的新影集《波巴費特之書》，則終於讓人氣最高的賞金獵人波巴費特領銜，完成粉絲自1980年《星際大戰五部曲：帝國大反擊》後敲碗逾40年的夢想。

波巴費特在《星際大戰》元祖三部曲中雖是反派賞金獵人，而且出現時間不多又立刻領便當，但卻一直是星戰宇宙中最受粉絲喜愛的角色之一，波巴費特在《曼達洛人》第二季中重新亮相，《波巴費特之書》則將延續他的冒險故事，時間軸及劇情發展皆與《曼達洛人》緊密相連，講述「波巴費特」泰姆拉莫里森（Temuera Morrison）與「芬妮克 ·尚德」溫明娜重返塔圖因星球的荒漠，謀劃奪取銀河界的黑道老大賈霸及其犯罪組織所管理的領地，試圖統治龍蛇雜處的塔圖因星，並因此開啟一場地下世界的探索之旅。

《波巴費特之書》即將在12月29日於Disney＋ 獨家上線播出，由執導曼達洛人第14章的勞勃 羅里葛茲（Robert Rodriguez）與強 法洛（Jon Favreau）和戴夫費羅尼（Dave Filoni）共同擔任執行製片，帶領波巴費特回歸銀河系。