行政院近日核定明年基本工資月薪調整至2萬5250元、時薪調整至168元，但與此同時也要求經濟部研議配套措施，勞動部官員表示，目前擬針對受疫情影響農業、服務業及受疫情連帶影響製造業，其所雇用勞工投保就業保險，與退休自願加保職災保險的勞工，在基期投保在2萬4000元及2萬5200元級距的人數，都將補助1千元，但因外籍移工無法投保就業保險，因此並包括在內；投保在2萬3100元以下部分工時員工，以平均每月工作時數70小時計算，將會定額補助560元，目前初估約納入65萬名勞工。

勞動部部長許銘春昨天在立法院表示，原則上來自就安基金；但據悉，有行政費用的部分將由經濟部的公務預算處理。而依先前經濟部規劃的方案，預算約為40億元。

勞動部官員表示，初步會選擇就業保險，也是要排除藍領移工，因為會選擇移工主要是因為「缺工」，而不是因為薪資問題，因此原則不會納入；至於高齡者也無法加保就業保險，但可以自願加保職業災害保險，因此也會納入此次補助的範圍內。

勞動部官員說，原本經濟部僅規劃農業、服務業，但工商團體反映如觀光工廠等部分工業也受影響。勞動部官員強調，該方案仍未定案，應以最後定案為準。