近日民眾紛紛領取五倍券、加碼券，財政部北區國稅局表示，振興五倍券自今年10月8日起開始使用，民眾不論持數位或實體券消費，若店家為使用電子發票營業人，民眾結帳時別忘了索取雲端發票，除可參加一般紙本統一發票中獎號碼對獎外，還可享有雲端發票專屬獎對獎，多一次中獎機會。

國稅局進一步表示，為提升民眾索取雲端發票的意願，自2021年1-2月期起，雲端發票專屬百萬元獎由15組增為30組，2千元獎由1萬5000組增加為1萬6000組，500元獎自2021年3-4月期起由60萬組增加為100萬組，另外自2021年下半年（7-12月）各期又增開雲端發票專屬獎800元獎10萬組，每期雲端發票專屬獎計開出111萬6030組，總獎金高達6.42億元，大大提高雲端發票的中獎機率及獎金。

依統一發票給獎辦法第6條規定，民眾消費索取雲端發票，如果同時對中一般紙本統一發票及雲端發票專屬獎，應以領取一項獎金為限。

舉例來說，A去超商買了一杯咖啡並以手機條碼索取雲端發票，開獎時發現其發票字軌號碼同時與雲端發票專屬獎2千元中獎號碼相同，又其末四位數號碼與統一發票五獎1千元號碼相同，A可以按最高獎別兌領發票獎金2千元。

現行發票一般獎項中獎機率為千分之4，而雲端發票專屬獎中獎機率為千分之2.7。

以一張紙本發票而言，中獎機率約為千分之4；而一張雲端發票因同時享有一般獎與雲端專屬獎權利，其中獎機率高達千分之6.7。

國稅局表示，民眾消費時只要持載具（如手機條碼、悠遊卡、一卡通等），「嗶一下」不列印出紙本發票，除可對一般獎項外，還多了一次「雲端發票專屬獎」的中獎機會，中獎機率大大提升。

財政部提醒，民眾若採用手機條碼及已歸戶至手機條碼各種載具索取的雲端發票，可使用財政部官方「統一發票兌獎」APP兌領獎金，只要在開獎當月25日前設定領獎帳戶，獎金即可自動匯入指定金融帳戶。

電子發票證明聯對中五獎及六獎者，可利用財政部統一發票APP，快速領獎功能兌獎或至實體通路兌領獎金；對中四獎以上者，必須到實體通路兌領獎金。

實體通路部分，民眾可持統一發票收執聯或電子發票證明聯、公用事業兌獎聯及有效身分證件，至第一銀行、彰化銀行及全國農業金庫等金融機構兌領所有獎項。

若是在指定信用合作社、農會、漁會信用部則可兌領二獎以下獎別及雲端發票專屬千元獎。而四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）、全聯、美廉社等據點，可兌領五獎、六獎。