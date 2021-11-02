東陽(1319)公布第3季財報，受到缺櫃及車用晶片短缺影響，第3季營收44.68億元，季增0.2％，年減1.3％，歸屬於母公司業主淨利1.11億元，季減21％，年減58％，每股盈餘0.19元；累計前3季營收134.44億元，年增6.4％，營業利益4.41億元，年增39.4％，歸屬於母公司業主淨利5.03億元，年減2成，每股盈餘0.85元。

東陽今年面臨缺櫃及晶片短缺影響，成長力道不如預期，前3季AM事業營收年增近5％，OEM事業前3季營收年增逾1成。第3季毛利率18.9％，比上季18.72％略增。

東陽目前仍有超過400個貨櫃未出，10月進入旺季，客戶正常必須調高庫存到2個月，但目前客戶庫存依舊偏低，並非拉貨不積極，而是缺櫃狀況依舊持續，短期還無法順利解決，預期AM今年營收成長應不到10％。OEM第4季也是旺季，大陸限電影響程度有限，仍期待大陸旺季效應能夠發酵。