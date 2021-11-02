達能(3686)第三季營收為新台幣7600萬元，較去年同期大幅增加167%，稅後淨損新台幣6100萬元，每股稅後淨損為0.54元，虧損增加主要為廠房售出認列之損益造成。非金融借貸之負債比率為22%，流動比率及速動比率分別400%，整體財務結構穩健。

達能表示，2021年第三季矽料價格呈現平穩微漲態勢，隨著下游產業提升開工率，以及新產能的釋放，訂單有明顯增加的情形，部分訂單在市場需求推動下，成交價格相對拉高，因此第三季矽原料價格上揚，使公司第三季營收相較於去年同期大幅增長一倍以上。

預估未來市場態勢，由於第三季後期，矽料原產地議題又被廣泛討論，預期矽料供需仍可能有變化，將影響下游製造商的採購成本。觀察中國十一長假後，在疫情防治措施下，交貨時程延宕及海運價格難以下降之雙重因素下，矽料價格確實偏高。其次，受中國環保、能源消耗此二項管控政策的影響，近期矽料的價格也呈上漲趨勢，特別是原料端金屬矽粉市場價格上漲明顯。在成本上揚與下游產業需求增加等因素的推動下，將讓矽料價格持續維持上漲的態勢，另外受「限電」政策影響，矽料供應商的產量及原材料採購將受到一定影響，市場上矽料的供應量有可能顯現緊縮。不過整體供應鏈價格的變化，仍有待逐月觀察與評估。

達能科技目前仍積極尋找太陽能發電事業領域之策略合作夥伴，希望藉由新的合作機會及未來發展目標，努力朝太陽能電廠開發、興建及維運之相關業務發展。在推動發電新事業之既定目標下，公司仍努力追求穩健之本業基本營運，近日已完成廠房建物之銷售合約，未來所得之資金，將作為轉型營運所需，並適時引進策略資金，以強化未來股東結構。