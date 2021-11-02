11月2日台股開高走低，散戶依然勇於買進強勢ETF，執行長期存款計劃。統計全體ETF當日盤中零股成交金額前十大，追蹤台灣50指數、打包台股市值最大50家公司的元大台灣50(0050)與富邦台50(006208)，以及訴求高配息的元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878），不意外霸占前四名。

在全體ETF裡排名第五名的是股價創新高能力超強的統一FANG+（00757），成交量較前一日增長101%，是海外ETF散戶最愛第一名。00757持有個股都是世界級科技天王，掛牌僅兩年多來漲幅已累積高達164%。由於買一檔就可打包全球最夯主流趨勢，兼具電動車及元宇宙等科技創新前景，是台股最強科技懶人包，因此獲小資族青睞。

統一FANG+（00757）投資主題不限單一產業，涵蓋多元科技趨勢，十大成份股有飆股特斯拉，電動車及自駕系統商機含金量高；也持有改名為Meta的臉書權重約7.5%，若加計亞馬遜、蘋果、輝達等元宇宙念股濃度達53%；此外，以魷魚遊戲席捲全球、股價創新高的網飛，也是其成份股，占比約9.9%。

全體ETF於11月2日盤中零股成交金額前十大依次為：元大台灣50、元大高股息、富邦台50、國泰永續高股息、統一FANG+、中信中國高股息、國泰智能電動車、富邦公司治理、富邦未來車、永豐台灣ESG。