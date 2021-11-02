信昌電(6173)第3季因業外挹注，第3季稅後盈餘為4.04億元，季增85.96%，累計前3季每股盈餘為5.2元，由於電子產業鏈長短料問題未解，目前客戶端需求較弱，信昌電預估，第4季會比第3季弱一點。

信昌電主力產品為大尺寸/高功率被動元件產品及介電陶瓷粉末，終端應用包括：網通(含5G基站、IoT等)、工業(含AI/航太等)及車用電子等相關產業，今年第3季受電子產業鏈長短料問題干擾，旺季本業相對平淡，第3季合併營收為15.81億元，營業毛利為4.42億元，單季合併毛利率為27.95%，營業淨利為3.39億元，由於業外挹注約1.5億元，單季稅後盈餘約4.04億元，季增85.96%，單季每股盈餘為2.36元。

信昌電前3季合併營收為46.69億元，營業毛利為12.31億元，合併毛利率為26.38%，營業淨利為9.2億元，稅後盈餘為8.92億元，每股盈餘為5.2元。

信昌電表示，因十一長假，且電子產業鏈長短料問題仍在，加上大陸供電不穩定，部分客戶生產受到響，預估第4季營運會比第3季弱一點。