遠東百貨周年慶有滿千送百，與振興五倍券助攻，加上專櫃品牌優惠盡出，以及各分店舉辦各項活動全面出招，祭出吸客大法。

遠百板橋中山和遠百桃園（圖）趁萬聖節前後精心布置館內，店長帶營業幹部變裝和前去搞鬼扮裝的大小朋友一起「Trick or Treat」。（遠百提供）

遠百寶慶以「復古歡樂時光」為主題，安排太陽寶寶迎賓秀、古早懷舊套圈圈、復古歡樂大闖關、懷舊舞蹈恰恰恰、小小旗袍體驗營、萬聖萌鬼趣遊行等系列活動聚客，讓不少家長帶孩子「血拚趣」。

遠百寶慶「復古歡樂時光」有古早懷舊套圈圈（圖）、復古歡樂大闖關等活動。（遠百提供）

高雄大遠百因應10月30日起有南台灣唯一一場的沙雕藝術展「2021旗津黑沙玩藝節」，在百貨廣場也有一座高市觀光局設立的沙雕藝術品，消費者憑本人跟高雄大遠百沙雕的合照到旗津海水浴場活動現場打卡，可兌換雞蛋花頭飾或啤酒等限量贈品。

台南大遠百在10月24日推出孩童喜愛的「小小警察」體驗活動。（遠百提供）

台南大遠百在10月24日推出孩童喜愛的「小小警察」體驗活動，現場有小小警察制服及迷你警用機車供小朋友體驗外，精心設計多種活動單元寓教於樂，有反毒小尖兵、交安小騎士、婦幼小學堂，還有特殊警力裝備展示，小孩玩得開心，家長也肯定活動有意義。

遠百板橋中山和遠百桃園趁萬聖節前後精心布置館內，店長帶營業幹部變裝和前去搞鬼扮裝的大小朋友一起「Trick or Treat」，在娛樂之餘也營造好買好逛的購物氛圍。