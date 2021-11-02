北韓特種部隊訓練實況。

軍事新聞網站「Military.com」近日引述1名北韓叛逃的高級間諜，披露金正恩的王牌特種作戰部隊─平壤突擊隊的神秘面貌，使外界得以了解這支神秘部隊如何訓練與戰鬥。

儘管平壤的經濟與社會情勢嚴峻，但北韓仍有能力發動一場導致數十萬人，甚至是數百萬人死亡的戰爭。與此同時，北韓經常使用核武來恫嚇、操弄對手。核武、彈道飛彈、上千門火砲與百萬狂熱大軍，儼然成為北韓威脅的核心元素；但外界往往忽略金正恩的另一張王牌：強大的特種作戰部隊。

※北韓突擊隊

北韓人民軍(KPA)為全球規模最龐大的軍隊之一，現役部隊約130萬人。除正規部隊外，還有超過20萬名特種作戰士兵，以旅、團、營的標準編隊或是更小、更專業的軍事單位存在。

其中，最典型的特種作戰部隊為3000至5000名的突擊隊員，分屬北韓各軍事部門與平壤情報機構「偵察總局」之下。

報導指出，依照專長不同，北韓特種作戰部隊還可以再細分；偵察部隊專門收集情報並傳送回司令部。空降部隊可自空中滲透並奪取、控制機場與橋樑等目標。海上部隊則可自潛艦或艦艇滲透，以及近岸突襲。突擊隊則可進行諸如突襲等直接行動作戰。

報導表示，當平壤舉行閱兵的時候，北韓軍隊的裝備看起來相當精良；事實上，這些裝備不一定由正規部隊所使用。考量到特種作戰的特殊任務，他們才是能接受最好裝備與訓練的菁英。

美國國防情報局（DIA）在近日一份報告中表示，「與其他部隊相比，平壤特種作戰部隊訓練有素，裝備精良。如果成功滲透至南方(指南韓)，能在後方地區進行破壞性攻擊」。

當平壤舉行閱兵的時候，北韓軍隊的裝備看起來相當精良；事實上，這些裝備不一定由正規部隊所使用。考量到特種作戰的特殊任務，他們才是能接受最好裝備與訓練的菁英。(圖/路透社)

不過，該報導則認為與其他國家的特種作戰部隊相比，北韓的裝備仍較為簡陋。雖然北韓突擊隊在科技與後勤上存在缺點，不如美國與南韓的特種部隊；但他們依舊是專業而危險的敵人。

※越過界線

自1950年韓戰以來，KPA地面作戰的準則與戰略基本上並沒有甚麼變化。依據該準則，北韓要自多角度方位同時對敵方目標發動攻擊，特種作戰部隊從而扮演重要角色。

北韓的特種作戰準則強調速度與突擊，並附有兩個重要戰略任務：滲透南韓並對美韓後方進行非傳統戰爭與破壞；保衛北韓免受美國或南韓特種作戰部隊的攻擊。

如果朝鮮半島爆發大規模戰爭，北韓的做法是迅速穿越非軍事區，將大軍開入南韓，試圖讓韓戰早期階段能夠重演；當時，共黨軍隊幾乎將南韓與聯合國部隊自朝鮮半島掃入海中。

在這樣想定下，北韓重步兵與機械化部隊將襲擊前線南韓與美國軍隊；由突擊隊或輕步兵組成的特種作戰部隊，則在後方或側翼執行非傳統作戰，攻擊補給線、指揮管制中心與其他戰略設施。換言之，北韓的突擊隊具有侵略性、積極採取進攻的特性，這與其他國家的特種作戰準則相符。

「所有的戰士自出生以來，就在以金正恩為神的氛圍長大。他們又狂熱又強悍，北韓的冬天不是開玩笑的；但這些人在極端惡劣的環境中生存與進行作戰訓練，會戰鬥到最後一人為止」(圖/路透社)

※為神而戰

金正恩的政權建立在個人崇拜之上，軍隊與軍事精英全都公開宣示要效忠他。1位自北韓脫離的前突擊隊員表示，一旦戰爭爆發，他們將化身兇猛的鬼神。「我們有科技優勢，我們的飛彈可以把敵人炸回石器時代；但我們將為上帝而戰」。

他強調，「所有的戰士自出生以來，就在以金正恩為神的氛圍長大。他們又狂熱又強悍，北韓的冬天不是開玩笑的；但這些人在極端惡劣的環境中生存與進行作戰訓練，會戰鬥到最後一人為止」。

報導表示，平壤可能使用傳統軍事作戰分散美韓軍隊注意力，特種作戰部隊則趁隙滲透至南韓。2010年，1艘南韓的船艦在北韓潛艦攻擊中沉默，46名水手殉難。數個月後，北韓砲兵砲擊兩韓海上邊界的南韓島嶼，造成4人死亡。

叛逃的北韓情報官表示，金正恩利用軍事與情報資源，為個人謀求財富或報復敵人，而平壤特種部隊就在這種行動中占有要角。

如果南北韓發生衝突，北韓突擊隊也可能對南韓領導人與指揮管制中心發動奇襲，在衝突內的前幾小時斬首南韓領導人並製造混亂。這已有前例，1969年1月31日，一支北韓特種作戰突擊隊滲透入南韓，試圖刺殺當時總統朴正熙。一行人潛入朴在首爾的住所，卻因不知道進入住宅密碼而與南韓軍隊激烈交鋒，最後只有1人返回。

報導總結，或許北韓常誇大其軍事能力，但特種部隊可不是開玩笑的，北韓突擊隊的滲透與威脅能力依舊存在。