社團法人台灣線上影視產業協會（簡稱台灣OTT協會）選舉第二屆理監事，理事長由LiTV線上影視董事長錢大衛高票連任。文化部次長李連權會後表示，期許協會會員一起為台灣影視產業努力，面對越來越多國際OTT競爭，探討台灣OTT及影視產業的挑戰與機會。

台灣OTT協會第二屆理監事有九位理事、三位監事，當選理事包括LiTV線上影視董事長錢大衛、KKTV總經理黃國瑜、ELTA副總江瑋玲、GagaOOLala執行長林志杰、myVideo副總李芃君、Camerabay.tv董事長黃惠玲、4gTV總經理王宗弘、friDay影音資深協理李熙琤、Vidol資深總監洪采岑；當選監事三席，包括FainTV副總陳依君（常務監事）、巴哈姆特動畫瘋副執行長陳建仁、CATCHPLAY+法務總監溫珮芬。

第二屆理監事皆為台灣OTT產業關鍵品牌，後續將透過產業代表發揮業界與政府溝通平台角色，反映業界意見、爭取會員權益，尤其在打擊盜版及面對跨國OTT競爭之際，協會的整合溝通角色更顯重要。期許透過台灣OTT產業的整合合作，在國際間有更大發揮空間。