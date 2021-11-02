針對全球矚目的氣候變遷和碳排議題，G20承諾各國將在2050年達成「碳中和」目標，由台灣永續供應協會主辦的2021年亞洲永續供應+循環經濟會展，就是要扮演我國的先鋒部隊，整合產官學界，從政策面和產業面，積極進行台灣的綠色轉型，進而在世界主流市場上，取得優勢地位。

2021年亞洲永續供應+循環經濟會展，將於11月10日至12日在高雄展覽館舉行場，2日在台北國際會議中心舉行展前記者會，經濟部政務次長曾文生、社團法人台灣淨零排放協會秘書長沈世宏、主辦單位社團法人台灣永續供應協會（TASS）理事長賴樹鑫等人共同主持。

經濟部政務次長曾文生致詞指出，這項展選擇在高雄舉行，除了說明高雄是物質源頭外，更因為高雄展覽館已是5G示範場域之一，他說，透過循環經濟促成氣候改變，需要政府與企業一起行動。

曾文生表示，亞洲因屬工業重鎮，挑戰甚大，台灣的優勢就在於碳排放並未隨經濟發展而上升，再者，循環經濟在減碳過程中佔45％，是除了低碳以外，最有效的減碳方式，且供應鏈內部碳計算十分重要，因此，希望透過展覽加上論壇的舉辦有更好的呈現。

台灣永續供應協會（TASS）理事長賴樹鑫表示，今年規劃「淨零排放」、「再生能源」、「永續金融」三大主軸，以展覽、論壇、商機媒合方式舉行，期許成為「台灣最佳ESG解決方案平台」。

他說，今年的展會，定位「瞄準全球零碳商機」，展覽內容較去年更為多元，共有「政府與主題館區」、「能源／水資源管理專區」、「清潔生產專區」、「創新商業模式專區」、「國際專區」、以及今年新展出的「循環紡織專區」等六大展區。

賴樹鑫指出，展覽期間，現場同步舉辦12場次論壇活動，包含中經院、永豐商銀、高曼投顧、勤業眾信、安侯永續等，將在「永續金融國際論壇」，首次發表我國的「永續分類標準」，並從公司治理的角度，提出實際可行的建議，接軌國際趨勢。

「永續能源國際論壇」則邀請國內外專家，分享如何因應歐盟碳邊境管理新局與綠電應用策略。「國際標準論壇」將發表台灣第一份企業氣候行動調查報告，並從國際ISO標準，談淨零的基礎盤查與進階管理。還有半導體綠色製造、循環紡織、國際採購供應高峰會等多元主題。

他說，今年度特別邀請循環經濟推動辦公室，將台灣循環周最後一站的「台灣循環經濟大聯盟論壇(TCE100 Forum) 」結合，以「實踐動靜整合，打造循環生態系，建構新台灣」為題，從國際趨勢及脈動啟發，到國際品牌引領，探討台灣的循環經濟方向，期以TCE100匯聚產業能量，建立永續共識，以創新思維串聯起台灣資源、生態、經濟，朝向永續前行。

賴樹鑫指出，今年展會活動也廣邀TCE100成員、各大公協會、指標性企業及專家學者共同參與，預期將成為我國循環經濟產業的年度盛事，期望共同打造台灣成為零廢棄、零污染、永續再生的循環家園，匯聚產業，破除框架，建構產業供應鏈循環永續總動員、打造永續綠台灣。

他強調，去年會展中舉辦的商機媒合會，現場創造超過兩億元的交易機會，今年也擴大舉辦，增加為近100場次，包括中鋼、群創、南茂、康寧、以及台聚等大型買主，共同帶來龐大的綠色產業商機。

今年展會的另一個特色是，納入會展科技運用，結合5G科技應用、數位導覽牆、雲端展覽平台、展館容留智慧偵測、360度全景直播、線上線下足跡整合、以及派樣機等多項科技實測，更是循環經濟與科技力結合的體現，同時也推出長達一個月的虛擬線上展會，與實體展會同步開展，應用虛實整合，擴大產業交流平台及影響力。

主辦單位表示，今年除了尋求買主與合作夥伴的12個國家與會，國內大型企業和機構，包括中鋼、中油、日月光、金工中心、友達宇沛、漢華、日益、能貿、復盛、宏遠興業、流亞科技、菁華工業、高科大、益均環保科技等，也都在六大展區，扮演不同領域的重要角色。