證券分析師林鈺凱表示，台股11月的前兩個交易日，連續改寫波段新高，且2日高點已推升至17237點，距離收復季線與半年線僅一步之遙。

觀察台股2日盤面，許多個股開高走低，甚至有些股票漲停變跌停，代表著眾多散戶、短線客，看到台股創波段高，帳面小有斬獲，就急著獲利了結，忠誠度不足。

不過，不論是大盤、個股，一旦多頭行情啟動，本來就不太可能只因一日的回檔，就結束原有的趨勢。投資人目前可先觀察加權指數17150點的「關鍵點位」，台股未來若能成功站穩17150點，等於成功收復半年線、季線這兩條均線，也等於將所有均線全部踩在腳下。

而季線素有生命線之稱，為市場上有名的多空分水嶺，而以半年線為進場準則的投資人，操作周期更長，往往代表操作心態更為穩健。

個股方面，本周納入投資組合的威盛，元宇宙仍是目前市場上最熱門的題材，威盛集團成員威盛，可望連帶受惠。

因此，展望後市，當半年線與季線同步翻多下，中長線的資金將開始進駐，這些資金穩定度極高的籌碼不易鬆動，所以當台股攻上17150點左右的位置時，也意味著「穩健籌碼進入、浮動籌碼迅速撤出」，對台股行情相對有利。