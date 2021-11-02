《美麗島電子報》公布的「誰最適合擔任下屆總統」民調出爐，新北市長侯友宜位居第二。（葉德正攝）

《美麗島電子報》1日公布「誰最適合做我們下一屆總統」民調，結果顯示，副總統賴清德拔得頭籌，新北市長侯友宜則位居第二，引發各界關注。資深媒體人韋安看完多份民調結果後提出3個結論，指賴、侯2人幾乎已成藍綠陣營各自的最強人選，他還認為，2024總統大選將會是一場旗鼓相當的對決，並十分看好侯友宜在總統大選中的表現。

根據《美麗島電子報》公布的「誰最適合做我們下一屆總統」民調結果顯示，賴清德25.5%，侯友宜23%，台北市長柯文哲14.2%，國民黨主席朱立倫9%，桃園市長鄭文燦6.4%，另外有21.8%民眾未明確回答。

《美麗島電子報》的民調也顯示，侯友宜以73.1點的信任指數拔得頭籌，賴清德為59.8點，鄭文燦為58.3點，蔡英文為51.3點，柯文哲為49.5點，朱立倫42.3點。

韋安今天(2日)在臉書上表示，以本次《美麗島電子報》民調，加上東森新聞雲「十大政治人物排行」，以及台灣民意基金會「政治人物情感溫度」等多項民調，綜合分析可推估出3項結論：

一，賴清德、侯友宜從現在到2024，都會維繫藍綠陣營最強人選地位，幾乎已成定局。而最重要的原因，就是賴、侯兩人各自3、40年公職生涯的表現，已在公眾心目中，建立起來長期的正向認知累積。很難有其他人，如鄭文燦、朱立倫，可以在以後1、2年中去挑戰。

二，在持續和提前動用「抗中保台」的兩岸牌情況之下，2022、2024，不可能發生像2018一樣「討厭民進黨」現象（因為還有討厭的對象取代），而且賴清德的形象和支持度，不會受綠色執政的拖累。2024總統大選，將是一場旗鼓相當的選戰。

三，2024的結局還很難預判，但假設明天就舉行總統大選，韋安大膽推測：「侯友宜得票700萬以上、賴清德得票600萬以上、柯文哲得票150萬以上（但立委政黨票遠超過如此），每人得票數正負差距在50萬票左右」。